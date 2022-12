Influencer in sportbeha krijgt kritiek van ‘jaloerse’ vrouw: «Haar man gaat naar dezelfde fitness zeker?»

Een Canadese influencer werd in de fitness aangesproken op haar outfit, die volgens de vrouw te ‘weinig verhullend’ was. Ze liet de kritiek echter niet aan haar hart komen en diende de klaagster van repliek in een TikTok-video.

Janelle Clarke droeg onlangs in de fitness enkel een sportbeha als bovenstuk. Een andere fitnessster nam daar aanstoot aan en bracht de influencer daarvan op de hoogte. Janelle was echter niet onder de indruk van de klacht en nam een video op waarin ze sarcastisch ‘het glas heft’ in de richting van de vrouw.

Jaloezie

De beelden werden intussen al meer dan 30.000 keer bekeken. De meeste volgers staan aan haar kant. «Onvoorstelbaar hoeveel mensen er zijn die zich niet met hun eigen zaken bemoeien», «Ik ben er vrij zeker van dat haar man naar dezelfde fitness gaat en dat ze niet wil dat hij naar haar kijkt», en «Omdat ze jaloers is en je haar onzeker maakt over haar eigen lichaam? Niet jouw probleem…», wordt er gereageerd.

Op zoek naar aandacht

Anderen begrijpen dan wél weer dat de outfit voor ergernis kan zorgen. «Uiteraard krijg je meer aandacht als je zoiets draagt, laat ons eerlijk zijn», «Maar mannen komen in de problemen als ze geen T-shirt dragen…», en «Het was onbeleefd van haar om te zeggen, maar ik begrijp haar wel. Sommige mensen zijn bang van tatoeages», lezen we ook.

