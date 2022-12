Bizarre ’tepel-manicure’ zorgt voor gemengde reacties: “WAAROM?!” (video)

Op Instagram gaat momenteel een wel erg opvallende manicure viraal.

Nagels heb je in verschillende vormen en kleuren. Maar sommigen gaan nog een stapje verder. Op Instagram pakt account ‘nail_sunny’ uit met een wel zeer opmerkelijk ontwerp. Zo worden er namelijk ’tepels’ op de nagels gezet. Een opvallend zicht, dat sowieso. En de reacties zijn behoorlijk verdeeld.

“Waarom?!”

In geen tijd reageren kijkers op het filmpje. “Waarom?!”, klinkt het. “Dit is zo raar”, gaat het verder. “Wat is dit nu weer?”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan…