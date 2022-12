Vrouw verwelkomt beste vriendin op vliegveld op wel héél gênante manier: «Uur lang strijk gelegen!» (video)

Een Belgische pilote heeft haar beste vriendin met blozende kaken opgezadeld bij haar aankomst op de luchthaven. Ze had immers iets geestigs boven haar naam geschreven…

Charlotte Dielman stond onlangs haar beste vriendin Silke op te wachten op de luchthaven. De 28-jarige pilote had op een papier netjes haar naam getypt, al voegde ze erboven het logo van OnlyFans toe. Je weet wel: dat platform waarop al eens wat explicietere beelden gedeeld mogen worden. Behoorlijk gênant dus voor iemand die daar totaal niet mee bezig is en haar blik spreekt dan ook boekdelen wanneer ze het ziet.

Briljant

De prank werd inmiddels al meer dan 300.000 keer bekeken op TikTok. «Cool idee, moet ik ook eens proberen!», reageert iemand. «Absoluut! We hebben er een uur lang mee strijk gelegen!», antwoordt Charlotte. «Haha, slim van haar om je voorbij te lopen», schrijft nog een volger. «Hahaha ja, ze was lichtjes beschaamd», repliceert Charlotte. «Dat was gewoonweg briljant!», en «Heel grappig, en wat een mooie en elegante dame!», lezen we ook nog in de vele reacties.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/vrouw-verwelkomt-beste-vriendin-op-vliegveld-op-wel-heel-genante-manier-uur-lang-strijk-gelegen-video