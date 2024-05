Influencer gaat viraal met bikinifoto, maar niet om de reden die ze wil: “Ik had er niet bij stilgestaan” (foto’s)

Een Amerikaanse influencer heeft een positieve boodschap de wereld ingestuurd nadat ze schrok van reacties op een bikinifoto van haar. “Dit motiveert me om te stoppen met stressen over een foto nemen”, klinkt het in de reacties.

Carly Weinstein was onlangs op vakantie in Spanje en maakte enkele foto’s van zichzelf in bikini. De 26-jarige influencer deelde de kiekjes op Instagram, waar er veel reacties op kwamen. Ze merkte echter dat heel wat mensen het fijn vonden dat er “eindelijk een écht lichaam” getoond werd. Weinstein schrok daarvan en legt op Instagram uit waarom. “Ik heb vorige week een foto gedeeld en die is een beetje viraal gegaan door hoe mijn lichaam eruitziet. Zoveel mensen reageerden met: ‘Zo ziet een écht lichaam eruit’ of ‘Eindelijk een lichaam dat op het mijne lijkt!’. Ik had er niet eens bij stilgestaan dat het er voor sommige mensen misschien uitzag als een ‘echt’ lichaam, ik voelde me gewoon goed in mijn bikini en wilde tevens het mooie uitzicht laten zien”, steekt ze van wal.

Normaal en menselijk

“Het maakt echter duidelijk dat er nog steeds een groot gebrek is aan lichaamsdiversiteit op sociale media. En dan heb ik het niet alleen over het ontbreken van verschillende lichaamstypes, maar ook over het niet tonen van dingen zoals cellulitis, blauwe plekken, enzovoort. Zaken die volkomen normaal en menselijk zijn!”.

Uiterlijk niet allesbepalend

“Ik wil niet prekerig overkomen, want nogmaals: ik ben net zoals jullie allemaal. Ik ben absoluut niet blij met wat ik telkens in de spiegel zie en dat is prima. Maar ik wil jullie eraan herinneren dat – hoe je er aan de buitenkant ook uitziet – dit nooit ofte nimmer bepalend is voor de mens die je bent. Dus ja: we willen deze zomer allemaal stralen op het strand, maar als je wakker wordt en je voelt je niet jezelf, dan is dat niet het einde van de wereld! Je bent een geweldig persoon, je hebt familie en vrienden die van je houden, je werkt actief aan je doelen en je bent uniek in jezelf”, besluit ze.

Positieve reacties

Haar boodschap wordt positief onthaald door haar volgers. “Dit motiveert me om te stoppen met stressen over een foto nemen. Ik ga die foto de volgende keer gewoon maken”, “We zijn het zo beu om filters en perfecte foto’s te zien. Daarom voelde dit zo verfrissend aan”, en “Ik heb het gevoel dat we enkel nog extremen zien zoals perfecte modellen of plussize mensen, maar niets tussenin”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram