Influencer flasht borsten aan The Portal: “Je hebt het voor iedereen verpest!” (video)

Een Amerikaans OnlyFans-model krijgt heel wat kritiek op het feit dat ze haar boezem toonde aan mensen die The Portal bewonderden. “Waarom ben je hier trots op?”, klinkt het in de reacties.

In New York en Dublin staat momenteel The Portal, een technologisch hoogstandje waarbij inwoners van beide steden elkaar live kunnen zien. Leuk idee, maar in de praktijk wel gevoelig aan mensen die een frats willen uithalen. OnlyFans-model Ava Louise zag haar kans schoon om de aandacht te trekken door de kijkers in Dublin kennis te laten maken met haar boezem. “De mensen in Dublin verdienen het om mijn twee ‘patatjes’ te zien”, legt ze op TikTok uit.

Ophef

De video ging meteen viraal op sociale media, maar zorgt voor behoorlijk wat ophef in de reacties. “Van zodra ik hoorde dat die Portal er ging komen, wist ik dat het slechts een kwestie van tijd was vooraleer iemand dit zou doen”, “Dit is gewoonweg walgelijk. Je hebt het voor iedereen verpest!”, en “Waarom ben je hier trots op?”, lezen we onder meer in de vele reacties.

Instagram Influence flashes her chest in front of shocked bystanders at NYC-Dublin portal installation.



Viewers looking through the portal in Dublin were left stunned after the woman pulled up her top in an effort to go viral on Instagram. pic.twitter.com/dVWeIoDJLI — Oli London (@OliLondonTV) May 14, 2024

Foto: Twitter