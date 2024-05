Koppeltje heeft seks in park: “En niemand die de politie belt?!” (video)

Bizar tafereel in Manhattan. Een koppel besloot om van bil te gaan in het midden van een park. Onder een laken weliswaar, maar dat maakte het niet minder frappant.

Afgelopen zondag was het mooi weer in het populaire Battery Park in Manhattan. Heel wat gezinnen zochten het groen dus op, maar hadden nooit verwacht wat er zich plots voor hun neus afspeelde. Een koppel lag daar onder een laken en aan de bewegingen te zien, waren ze niet gewoon een dutje aan het doen.

Verontwaardigde reacties

Een passant filmde het tafereel en deelde de video op TikTok, waar inmiddels maar liefst 55 miljoen kijkers er getuige van zijn. Het filmpje zorgt voor behoorlijk wat verontwaardiging. “Ik zou echt het deken weggetrokken hebben”, “Je had er beter met z’n allen rond gaan staan en geapplaudisseerd als ze klaar waren”, “Ik wacht op het moment dat ze vanonder het laken komen”, “Er zijn daar overduidelijk kinderen. Dit kan toch niet!”, “En niemand die de politie belt?!”, en “Ik heb hier geen woorden voor… Om zoiets te doen in het bijzijn van zoveel mensen”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok