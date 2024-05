Influencer draagt doorschijnende jurk op trouwdag van beste vriendin: “Dit is ongepast!” (video)

Een Australische vrouw woonde onlangs het huwelijk van haar beste vriendin bij. Ze deelde enkele beelden van haar outfit, maar voor heel wat volgers liet die te weinig aan de verbeelding over.

Isabelle Mathers was onlangs te gast op het huwelijk van haar beste vriendin. Het 25-jarige model opteerde voor een crèmekleurige, doorschijnende jurk en kreeg van de bruid de goedkeuring om de outfit te dragen. Ze deelde enkele beelden ervan op Instagram, waar er meteen een discussie in gang gezet werd.

Kritiek

Heel wat volgers hebben immers hun bedenkingen bij de outfit. Velen vinden het kleedje te opvallend, en al zeker in vergelijking met de meer sobere outfit van de bruid zelf. “Het is niet omdat je beste vriendin er oké mee is, dat je het moet dragen. De bruid zelf is veel bescheidener gekleed dan jij. Onrespectvol en ongepast”, “Het lijkt erop dat je alle aandacht wil trekken”, en “Ik wil niet gemeen zijn, maar dit is ongepast voor een huwelijk!”, is de algemene teneur in de reacties. Anderen zien er dan weer geen graten in. “Iedereen is gewoon jaloers op hoe perfect je bent”, lezen we ook.

Foto: Instagram