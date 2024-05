Bruid beleeft gênant moment tijdens openingsdans: “Iedereen kon mijn achterwerk zien!” (video)

Een Canadese vrouw heeft een blundertje begaan tijdens de openingsdans op haar trouwfeest. “Dit zou me achtervolgen voor de rest van mijn leven”, klinkt het in de reacties.

Amanda Scheller stapte onlangs in het huwelijksbootje met haar man. Alles verliep vlot tot de alcohol zijn werk begon te doen. Het gooien van het bruidsboeket ging al niet perfect, maar de grootste flater moest dan nog komen. Tijdens de openingsdans vergat Amanda zowat al haar danspasjes, maar toen ze een salto deed, vloog haar trouwkleed omhoog voor het toekijkende oog van de gasten. “Iedereen kon mijn achterwerk zien! Ik dacht op dat moment dat ik de dans van mijn leven had uitgevoerd. Meest dronken bruid ter wereld”, lacht ze in de video van het bewuste moment.

Hilariteit

Het filmpje werd inmiddels al bijna drie miljoen keer bekeken. “Dit is zo grappig!”, “Oh mijn God, dit zou me achtervolgen voor de rest van mijn leven”, “Oh nee, zo erg voor je!”, “Meid, dit is geen flater. Als je maar plezier had!”, “Ik lach me kapot door de reactie van de mensen achter je”, en “Notitie voor mezelf: niet drinken op mijn huwelijk”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok