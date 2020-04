Een man uit Kashmir heeft gedaan alsof hij dood was om de reisbeperkingen in zijn land te omzeilen. De 70-jarige Indiër slaagde volgens de politie bijna in zijn opzet: hij kon meerdere controleposten passeren voordat hij door de mand viel.

In India zijn veel mensen gestrand door een landelijke lockdown die verspreiding van het coronavirus moet voorkomen. Zo kunnen arbeidsmigranten die hun werk verliezen bijvoorbeeld niet meer terugkeren naar hun dorpen in andere delen van het land.

Hoofdwonde

De man en drie anderen wilden volgens de politie terugkeren naar Poonch, een gebied bij de grens met Pakistan. Een ambulancebestuurder bedacht vervolgens een plan om de autoriteiten te slim af te zijn. De bejaarde had een hoofdwond en kon volgens hem wel doorgaan voor een dode patiënt.

De mannen legden uiteindelijk zo’n 160 kilometer af in een ambulance. Ze hadden zelfs een valse overlijdensverklaring bemachtigd om zich langs controleposten te bluffen. Dat ging goed tot een politieman onraad rook. “Hij besefte onmiddellijk dat de man die in de ambulance lag niet dood kon zijn”, zegt een hoge politiefunctionaris aan het Franse persagentschap AFP. De groep is aangehouden en moet in quarantaine. “De ambulance is tegengehouden bij de laatste controlepost voordat ze thuis zouden komen”, aldus de politiefunctionaris.

Bron: Metro Nederland

