Ook in het kleine stadje Llandudno in Wales zitten alle bewoners vanwege het coronavirus in hun eigen huis opgesloten. Het is er zelfs zo rustig dat een kudde wilde geiten nu haar kans grijpt.

De berggeiten leven normaal gesproken op het rotsachtige land in de buurt van Llandudno. Eens in de zoveel tijd komen de geiten wel wat dichterbij, maar in de straten waren ze tot nu toe zelden te zien.

Bewoners van Llandudno zagen de geiten de afgelopen dagen op verschillende plekken opduiken. De kudde werd hoogstwaarschijnlijk aangetrokken door het gebrek aan mensen en toeristen vanwege de coronacrisis.

In eerste instantie durfden de geiten alleen over de straten te wandelen, maar ze werden steeds nieuwsgierigen. Op een gegeven moment waren ze zelfs in de tuinen van de bewoners te vinden. Ze snoepten van de bloemen in de tuin en snoeiden de heggen. Op Twitter verschenen een hele hoop leuke foto’s en video’s.

