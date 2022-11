“Ik trouwde met mijn stiefbroer en was compleet verrast door de reactie van mijn mama” (foto’s)

Op liefde staat geen leeftijd, die uitdrukking kennen we. Maar dat liefde ook bepaalde familiale banden overstijgt, dat horen we minder vaak de revue passeren. En toch is het zo voor de 25-jarige Matilda Eriksson en haar stiefbroer Samuli.

De Finse houdt het binnen de familie toen ze besliste om met haar stiefbroer te huwen. En de ouders? Die vinden het meer dan ok. Matilda Eriksson had naar eigen zeggen nooit plannen gesmeed om te trouwen. Tot ze de 27-jarige Samuli ontmoette, die nadien haar stiefbroer zou worden nadat haar mama met zijn vader huwde in 2019. “Het was passie op het eerste gezicht”, zo liet ze zich ontvallen in een interview met Yahoo. “De gevoelens waren er meteen.”

Vrienden

Toch waren haar vrienden in eerste instantie niet dolenthousiast bij het idee dat hun vriendin iets zou beginnen met haar stiefbroer. “Het was mijn mama die me hielp om alles weer op een rijtje te krijgen”, zo vertelt ze. “Mijn vrienden waren inderdaad heel hard aan het twijfelen en sommige veroordeelden ons zelfs. Mijn mama echter vertelde me dat ik moest doen waar ik op dat moment me goed bij voelde. Mijn hart volgen en dat leidde me tot het huwen met Samuli. We hebben allebei al langdurige relaties achter de rug, maar het is de eerste keer dat we voelen wat we nu voelen”, aldus een dolgelukkige Matilda.

Foto: Instagram