Vrouw bekent: “Ik heb Bumble gebruikt om mijn ex in de val te lokken en weer met hem aan te pappen” (foto)

De aanhouder wint. Of dat moet Sarah Young, uit het Amerikaanse Texas, toch gedacht hebben. De vrouw geeft toe dat ze het heft in eigen handen heeft genomen en Cupido een duwtje in de rug heeft gegeven, om zo de man van haar dromen te kunnen binnenhalen. Haar geheim? Een truukje met de datingapp Bumble.

Ze noemde het zelf ‘het lot’, maar later zou ze dan toch toegegeven dat ze datzelfde lot een handje heeft geholpen. Toen ze te weten kwam waar haar ex, ene Nathan Lopez, woonde, fladderde ze vaak en regelmatig rond zijn huis terwijl ze Bumble gebruikte. Bumble is een datingapp die medegebruikers toont die je doorheen je dag bent gepasseerd. En Sarah was zo slim genoeg om haar kilometerradius extreem laag in te stellen waardoor haar kansen aanzienlijk werden vergroot om Nathan tegen te komen.

Plannetje

Ze wachtte dus tot de ‘match’ een feit was. En dat lukte! In augustus 2021 vonden de tortelduifjes elkaar weer, na een breuk van vier maand. Ze bleven na de stopzetting van hun relatie wel vrienden, maar het was dus Bumble dat het vonkje weer deed overspringen. Lopez zou in april van dit jaar zijn Sarah ten huwelijk vragen. Hun trouw staat gepland voor juli 2023. “We zijn verloofd en een sterker koppel dan ooit”, zo stellen de twee.

Foto: TikTok