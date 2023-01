“Ik heb jaren geen seks gehad, maar vond de liefde weer dankzij… een sekspop!” (foto’s)

Een man heeft bekend dat hij jaren geen seks heeft gehad of zelfs enige vorm van fysieke intimiteit heeft ervaren, maar dat zijn leven compleet veranderde toen hij een sekspop aankocht.

Rod is een kerel van 54 en ging een hele tijd totaal seksloos door het leven. Pandapunten scoren noemen ze dat tegenwoordig. Al was het niet meteen de keuze van de man. Hij zat in een relatie zonder fysieke intimiteit. Dat dreef hem tot de aankoop van een sekspop van net geen 3.000 euro. Karina, zoals hij haar noemt, zou zijn leven volledig veranderen. Rod, die een timmerman is in het dagelijkse leven, geeft in een interview aan dat het niet alleen de seks is die hem gelukkig maakt, maar ook het feit dat hij weer voor iemand of iets kan zorgen nu.

Moeder

”Mijn hart opende zich weer en ik had net die afleiding nodig om niet constant aan het gemis van mijn ex te denken. Dat ging gewoon niet vanzelf over, hoe hard ik ook probeerde”, aldus de man. Twee maand nadat hij Karina kocht, introduceerde Rod haar bij zijn moeder, op Kerstmis. Zijn 85-jarige mama was er echter niet mee opgezet in eerste instantie, maar na wat gewenning verwelkomde ze haar. “Het was alsof ze een verloren dochter had gevonden, ze ging er helemaal op in”, zo vertelt Rod. Hij heeft recent nog een pop gekocht met de naam Lauren en heeft ook een LAT-relatie met een vrouw uit Vietnam.

