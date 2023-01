“Mijn vriendje is 20 jaar jonger, maar de seks is gewoon geweldig goed!” (foto’s)

Maak kennis met Sarah Princess, een 46-jarige vrouw die ongelooflijk blij is met haar 20 jaar jongere vriend. Hij is ongeveer even oud als haar kinderen, maar dat kan haar hoegenaamd niets schelen. Naar eigen zeggen zorgt hun passionele en seksuele relatie ervoor dat ze onafscheidelijk zijn.

Princess, die een mama is van drie, heeft in een interview een boekje open gedaan over haar relatie met haar meer dan 20 jaar jongere vriend Trenton Upshaw. De schoonheidsspecialiste uit Michigan in de Verenigde Staten beseft dat haar partner de leeftijd heeft van haar kinderen, maar ze vindt dat niet erg. Al moet ze ook toegeven dat haar vrienden denken dat er een houdbaarheidsdatum staat op haar relatie. Princess is zelf twee keer gescheiden.

Seks

Het was Trenton die het initiatief nam en haar op sociale media negen maand lang had gestuurd om af te spreken. In eerste instantie reageerde ze aarzelend, maar uiteindelijk gaf ze het toch een kans. Dat ze gelukkig is, dat staat als een paal boven water. “Ons seksleven is ongelooflijk en het is voor ons beide echt de beste seks die we ooit hebben gehad”, zo vertelt ze. “Het is alsof we als magneten naar mekaar toe worden getrokken en we ons als vuurwerk compleet laten gaan wanneer we vrijen.” Het koppel heef trouwplannen. “Leeftijd is gewoon een cijfer, daar zijn wij het bewijs van”, aldus Princess.

