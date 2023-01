“Ik ben zo knap dat mannen maar niet kunnen stoppen met me te versieren in de fitness” (foto’s)

Dit is Monica Huldt, een vrouw die naar eigen zeggen “zo heet en knap is” dat mannen haar maar niet gerust kunnen laten in de fitnesszaal. De 37-jarige claimt dat ze een bodyguard nodig heeft.

Ze is op zich wel gevleid dat mannen haar aantrekkelijk vinden, maar is het ook grondig beu dat ze de hele tijd gestoord wordt tijdens haar fitnessoefeningen. De fitness zou voor haar een plek moeten zijn waar ze zich veilig voelt, maar de constante aandacht zorgt er net voor dat ze zich ongemakkelijk voelt en regelmatig ook wordt lastig gevallen. “Mijn lichaam en geest gezond houden is superbelangrijk voor mij en daarom doe ik ook die oefeningen”, zo trapt ze haar verhaal af.

Vermoeiend

”Ik ga dan ook vijf keer per week naar de fitness, dus altijd die aandacht krijgen, begint me wel wat uit te putten. Ik was bijvoorbeeld gewoon op mijn smartphone aan het kijken toen een oudere man naar me toestapte en me gebood om te stoppen met berichten naar hem te sturen. Ik vertelde hem dat ik niks had gestuurd. Waarop hij bijdehand antwoordde of ik dat dan wel mocht beginnen doen. Voor alle duidelijkheid: ik interpreteer het vaak als een compliment, maar op de duur is het ook best vermoeiend”, aldus Huldt.

