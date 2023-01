BIZAR! “Ik stopte met de pil en plots had ik gevoelens voor vrouwen” (foto’s)

Tessa Bona is naar eigen zeggen een heteroseksuele vrouw, maar beweert dat haar seksuele oriëntatie danig in de war is gestuurd toen ze stopte met de pil. Ik krijg plots gevoelens voor vrouwen”, zo vertelt ze.

Bona begon met de pil als tiener om op regelmatige basis haar regels te krijgen. Maar al snel bleek dat de vrouw haar seksualiteit veranderde. De 30-jarige Australische brak met haar vriend om even een pauze in de liefde in te lassen, maar het was op dat moment dat ze gevoelens begon te krijgen voor vrouwen. “Ik voelde me een compleet ander persoon”, zo vertelt ze. “Ik heb vrouwen nooit een kans gegeven op romantisch vlak, ik dacht nooit dat dat echt iets voor mij zou zijn”, zo zegt ze in een interview met een lokale nieuwszender.

Relatie

Binnen de maand na de breuk en het stoppen met de pil, ging Bona op een eerste date met een vrouw. “Ik had zoveel meer energie. Ik vond het leven best spannend. Ik vertelde mijn vriendinnen dat ik er volledig klaar voor was om met andere vrouwen af te spreken. Plots waren mannen gewoonweg niet meer aantrekkelijk voor me”, aldus Bona. Momenteel is ze samen met Phoebe Chakar, een 24-jarige dame die ze heeft leren kennen via een gemeenschappelijke vriendin.

