Dit zijn de meest sexy namen ter wereld!

Recent onderzoek heeft uitgewezen welke namen als “meest sexy” worden gepercipieerd. De namen komen uit verschillende hoeken, van “hete films” tot “romantische boeken” en er zitten enkele verrassingen tussen.

De onderzoekers bij Lovehoney hebben hun studie gebaseerd op de namen die gebruikt worden in honderden populaire romantische novels en boeken en uit films en muziek. Jack zou de meest sexy naam zijn voor mannen, voor vrouwen is dat dan weer Mary. Ze worden opgevolgd door de namen Nick, James, Rachel en Kate. In de studie noemen ze Jack vrij voorspelbaar aangezien het het hoofdpersonage is in negen boeken en de hoofdrol claimt in de immens populaire film ‘Titanic’.

Andere namen die opdoken in het lijstje van meest sexy namen en die iet of wat verrassend te noemen zijn: Margaret en Ted. Mary zou er trouwens met kop en schouders bovenuit steken als het aankomt op pikante vrouwelijke namen. Rachel behaalde de tweede plek. Ook Julia, Eva, Susan, Sophie en Mia haalden de lijst. James en Ben staan op plek drie en vier bij de mannen.

