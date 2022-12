“Ik ben 23 en mijn vriendje is 71. Iedereen zegt dat ik mijn tijd verdoe, maar ik wil met hem trouwen!”

Op liefde staat geen leeftijd, zéker niet wanneer je 23 jaar oud bent en een relatie hebt met iemand van 71 jaar oud. De vrouw in kwestie overweegt nu om te trouwen met haar 48 jaar oudere vriendje. “Ik ben wel bezorgd dat ik ooit voor hem moet zorgen”, zo geeft ze wel aan.

Een jonge vrouw kampt met het dilemma om met haar veel oudere partner te trouwen. Hij had het al enkele keren laten vallen en vroeg haar of ze er open voor stond. De 23-jarige vrouw is ondertussen twee jaar samen met haar 71-jarige vriend en ziet hem naar eigen zeggen enorm graag. Momenteel verkeert hij in goede gezondheid en leeft hij een actieve levensstijl. De man zou goeie genen hebben, zijn beide ouders zijn een heel eind in de 90. De vrouw in kwestie zou ook geen behoefte hebben aan kinderen, maar ze maakt zich wel zorgen over het feit dat ze ooit voor haar partner zal moeten zorgen.

Reddit

Op Reddit heeft ze een post geplaatst om raad te vragen. “Zijn mama heeft Alzheimer en is dement. Dit doet me eraan denken dat er ook een moment zal komen waarop hij ook de nodige zorg nodig heeft. Zijn papa heeft een hartaanval gehad. Er zijn geen kinderen in het spel, dus ik zou voor hem moeten zorgen wanneer hij ouder is. Hoe gaat dat net in zijn werk wanneer je zelf nog een job hebt en een carrière probeert uit te bouwen?”, zo vraagt ze zich af. “Ik ben ervan overtuigd dat nog twintig jaar met hem leven veel beter is dan hem te moeten missen. Ik wil gewoon zeker zijn dat ik de juiste persoon ben om voor hem te zorgen.” In de commentaren reageren mensen met gemengde gevoelens. “Ik denk niet dat het de bedoeling is dat je jarenlang de verpleegster speelt. Persoonlijk zou ik er niet aan beginnen”, zo geeft iemand aan.

