“Mensen vinden mijn echtgenoot te aantrekkelijk voor me en noemen mijn huwelijk fake…” (foto’s)

Een vrouw heeft in een interview verteld dat mensen haar echtgenoot te aantrekkelijk voor haar vinden en haar huwelijk zelfs fake noemen. Gina Miyares is 28 jaar oud en gelukkig getrouwd met liefde van haar leven Josh, die 24 jaar is.

”Veel mensen die ons ontmoeten zijn verrast door het feit dat we samen en getrouwd zijn. Ze denken dat ons huwelijk fake is en dat Josh wel homoseksueel moet zijn. Niet dat Giana zich er veel van aantrekt. Naar eigen zeggen zijn de twee, ondanks de ongelooflijke verwijten, heel gelukkig samen en zitten ze in een sprookjesrelatie. Josh leidt een heel actief en sportief leven, bij Giana zou haar maatje meer opvallen. “Maar Josh is gek van m’n zwembandjes”, zo geeft Giana aan.

Lachen

Ondanks de lelijke opmerkingen blijft het koppel lachen. De Amerikaanse Gina vertelde hoe iemand haar ooit expliciet vertelde dat ze verrast was dat ze samen was met Gina omdat Josh er zo in vorm uitziet. “Mensen begrijpen niet dat er mannen zijn die vallen op vrouwen met een maatje meer. Ze zeggen soms zelfs dat ik eruitzie als een man en dat Josh homo is en doet alsof hij me graag ziet. Heel onbeleefd allemaal, maar ik heb het zo vaak al moeten aanhoren dat het me totaal niets meer doet”, aldus Gina.

Foto: Instagram