Student leidt leerkracht om de tuin met slim Zoom-trucje: “Die gast is geniaal!”

Er is altijd eentje in de klasgroep die net wat creatiever omgaat met zijn of haar taken of verplichtingen op school. Tijdens de lockdown was het voor studenten wennen, want ze kregen vaak online les, vaak via Zoom. En ook nu wordt er regelmatig via het internet lesgegeven.

De vrouw van televisiepresentator Chris Arnold is leerkracht en moet op bepalade momenten online haar lessen geven. Arnold vertelde dat één student het er zich makkelijk van af wilde maken. “Mijn vrouw is leerkracht en blijkbaar had één leerling zijn naam op Zoom veranderd naar ‘Reconnecting’. Op die manier zou hij geen vragen gesteld krijgen. Hij deed dat wekenlang. Ik denk niet dat hij zich zorgen moet maken om zijn studies, hij is al geniaal van zichzelf”, zo vertelt Arnold op Twitter.

Reacties

De reacties op zijn tweet bleven niet uit. “Ik weet niet of ik enorm enthousiast moet zijn over het feit dat die student een geweldige toekomst tegemoet gaat of dat ik me zorgen moet maken dat hij ooit voor een politieke carrière zou kiezen”, grapt iemand. “Deze kerel gaat nog grootse dingen doen”, merkt een andere persoon op. En blijkbaar zijn er nog gelijkaardige verhalen van studenten die net wat creatiever omgaan met de ‘nieuwe’ manier van lesgeven. Ouders en leerkrachten, jullie zijn bij deze gewaarschuwd.

Foto: Unsplash