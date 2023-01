Akelig detail op achtergrond van strandfoto zorgt voor paniek: «Oh mijn God!»

Een foto van een gezin op het strand in Australië wordt hevig besproken op sociale media. In de achtergrond lijkt er immers een haai te zwemmen in het ondiepe water…

Het bewuste kiekje werd afgelopen zondag genomen op Carrum Beach, een badplaats in Melbourne. Een mama fotografeerde haar man en dochter daar op het strand, vlak bij het water. In de achtergrond zien we enkele mensen en een hond in het water staan.

Niet 100% zeker

Enkele meters verder lijken we een haaienvin te spotten, al is zelfs de reddingsdienst daar niet zeker van. «Zoals velen van jullie weten, werd er gisteren een haai gespot vlakbij het strand, tussen Bonbeach en Chelsea. Een tijdje later kregen we een bericht van een gezin dat ’s morgens op Carrum Beach zat. Mama had een foto genomen van papa en dochterlief en toen ze de kiekjes thuis bekeken, merkten ze iets op achter hen in het water. Was dat onze haai? We hebben enkele kenners gebeld, maar niemand kan met zekerheid bevestigen noch ontkennen of het een haai was», schrijven ze op Facebook.

Kleine haai

In de reacties wordt er heel wat gespeculeerd over het tafereel. Sommigen geloven niet dat het een haai was omdat het water te ondiep is, anderen achten de kans dan weer wél bestaande. «Mocht het een haai zijn, dan was het geen grote, gezien de grootte van de hond en de diepte van het water», en «Lijkt me een kleine haai en daarom ook meteen de reden waarom er niemand aangevallen werd», wordt er gereageerd. «Ik wist niet dat haaien zo dicht bij het strand komen…», vraagt iemand zich af. «Zeker en vast wel. En het zou niet de eerste keer zijn dat ze een hond aanvallen», reageert iemand anders daarop. «Oh mijn God! En ik die dacht dat dat totaal niet kon!», klinkt het nog.

