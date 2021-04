Een vrouw uit Henegouwen is beboet omdat haar hondje Sushi, een chihuahua, zonder bescherming op de passagiersstoel van haar wagen meereed.

De vriend van Salvina, een vrouw uit de Henegouwse gemeente Manage, reed afgelopen woensdagavond terug naar huis met hun chihuahua Sushi op de passagiersstoel. Op slechts 30 seconden van huis hielden twee motoragenten de wagen tegen, vertelt de vrouw in La Meuse. Het hondje zat niet in een kooi, stelden de agenten vast. Daarom kreeg Salvina een fikse boete in de brievenbus.

Kooi wettelijk verplicht?

Salvina reageert verontwaardigd op de bestraffing en wil de boete aanvechten. Maar is ze in haar recht? De Belgische wet specificeert niet duidelijk hoe je een hond in de wagen moet vervoeren. Je hond vastmaken in de wagen is dus niet wettelijk verplicht, al kunnen andere bepalingen er wel voor zorgen dat je dat toch maar beter doet. Bestuurders moeten immers altijd de controle over hun stuur kunnen behouden, en met een hond op de passagiersstoel is afleiding nooit ver weg. In zo’n geval kan de boete oplopen tot 116 euro.

Je kiest er met andere woorden toch maar beter voor om je hond vast te maken tijdens een autoritje. Je kan je viervoeter beschermd vervoeren in een reismand, of vastklikken met een aangepaste veiligheidsriem. Volgens AXA Verzekeringen blijft de beste manier om je hond te vervoeren echter in een autobench in de kofferbak – hoe zielig het ook is. Omdat de bench verankerd is aan de bodem, is er bij bruusk remmen of een auto-ongeluk geen gevaar dat de kooi plots loskomt. Een door de wagen vliegende reismand is tenslotte niet alleen gevaarlijk voor het dier dat erin zit, maar ook voor de andere passagiers.

