Wie een hond heeft, weet het maar al te goed: de viervoeters eten alles op wat op hun pad terechtkomt, zelfs als het helemaal niet eetbaar is. Een Britse vrouw leerde die les op de harde manier. Haar golden retriever moest een operatie ondergaan nadat hij haar AirPods had opgegeten.

“Jimmy heeft zijn eigen Instagramaccount”, steekt baasje Rachel Hick van wal. “Terwijl ik wat foto’s van hem nam, werd hij helemaal blij en in zijn enthousiasme is hij tegen me aan gesprongen. Daardoor vielen mijn AirPods uit mijn zak en voor ik het goed en wel besefte had Jimmy ze helemaal opgepeuzeld. Hij keek me aan met zijn grote ogen en het leek wel alsof hij wou zeggen dat hij dacht dat het een snoepje was. Mijn hart zonk echt in mijn schoenen.”

De AirPods zaten gelukkig nog in hun doosje, maar Rachel trok meteen naar een dierenarts waar Jimmy een operatie moest ondergaan. “Aangezien het doosje de oortjes oplaadt, was er een reëel gevaar dat accuzuur in zijn maagje zou terechtkomen”, zegt dierenarts Susana Jauregui. Tijdens de operatie werd duidelijk dat het doosje nog helemaal intact was: er zat geen enkele kras op en het lampje brandde zelfs nog.

Instagram / @rachlouhick

Jimmy mocht de dag na de operatie weer naar huis. En een leuk extraatje voor Rachel: ook de AirPods hadden de penibele situatie overleefd. Eind goed, al goed.

