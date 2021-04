Een Tesla Model S is afgelopen weekend tegen een boom gebotst in Spring, in de Amerikaanse staat Texas. Twee passagiers lieten daarbij het leven. Opmerkelijk: volgens de lokale politie zou er niemand achter het stuur gezeten hebben.

De Tesla crashte tegen een boom en vloog in brand. Brandweerlieden waren uren in de weer met het blussen van het verhakkelde wrak. Volgens sommige bronnen nam de brandweer contact op met Tesla om te achterhalen hoe de vlammen het best te bedwingen. Een brandende elektrische auto is veel moeilijker te blussen dan een conventionele auto, en de bluswerken vereisen veel meer water.

Nog opmerkelijker: volgens het voorlopige onderzoek zou er niemand achter het stuur gezeten hebben, zo verklaarde de politie tegenover nieuwszender KPRC 2. Het ene slachtoffer werd aangetroffen op de voorste passagierszetel, het andere op de achterbank.

Niet 100% autonoom

Tegenover The New York Times verklaarden de autoriteiten dat de partners van de slachtoffers minuten voor het ongeluk een gesprek opgevangen hadden waarin beide mannen – 59 en 69 jaar oud – zeiden een ritje te willen maken met de Tesla. Ze waren daarbij van plan om de Autopilot-functie in te schakelen (de automatische piloot, zeg maar).

Tesla verkoopt geautomatiseerde rijsystemen bij zijn auto’s onder de noemers Autopilot en Full Self-Driving (FSD). Belangrijke kanttekening daarbij: Autopilot en FSD zijn vooralsnog niet in staat om in alle rij-omstandigheden de volledige controle over het voertuig te bewaren. De functies vereisen dus nog steeds de aandacht van de chauffeur en zijn niet 100% autonoom.

Slapende chauffeur

Desalniettemin delen tal van Tesla-fanatici en influencers video’s op sociale media waarin automobilisten de controle over hun Tesla volledig overlaten aan de automatische piloot. Zo is te zien hoe de chauffeur slaapt achter het stuur, of hoe er zelfs helemaal niemand achter het stuur zit.

Saillant detail: enkele uren voordat het nieuws over de Tesla-crash in Spring bekend raakte, pochte Tesla-CEO Elon Musk op Twitter dat “een Tesla met ingeschakelde Autopilot-functie 10 keer minder kans maakt om betrokken te zijn bij een ongeluk dan een doorsnee voertuig”.

Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2021

Two men killed after Tesla that may have been in autonomous driving or self driving mode didn’t adhere to a curve, slammed into a tree then burst into flames in the Woodlands, officials say. Firefighters say they had to call Tesla to figure out how to oust the blaze. @KPRC2 pic.twitter.com/nmhDxKeTHT — Deven Clarke (@KPRC2Deven) April 18, 2021

