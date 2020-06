Op 23 mei pikte Daniel Thorson de draad van zijn oude leventje weer op na een zelfgekozen afzondering van 2,5 maand. Alleen ziet zijn leven er helemaal anders uit in de nieuwe realiteit die de voorbije maanden ontstaan is.

Thorson spendeerde de voorbije maanden in een afgelegen hut in Vermont. De podcaster en hobbyfilosoof is er lid van een boeddhistische gemeenschap. Hij mediteerde er in volledige zelfisolatie, afgesloten van de buitenwereld en zonder moderne technologie die hem in staat stelde om de actualiteit te volgen.

Eenmaal de wintersneeuw gesmolten en de natuur in volle bloei, keerde de man terug naar de beschaving. Zijn eerste daad bij zijn terugkomst: inloggen op Twitter, waar hij de woorden “Heb ik iets gemist?” neerschreef. Hij had geen flauw benul.

Collectief trauma

De 33-jarige Thorson is staflid van de Monastic Academy, een spiritueel trainingscentrum dat volgens de website “wijze, krachtige en liefhebbende leiders” wil opleiden in een kloosterachtige omgeving. Na zijn retraite moest hij alle actuele ontwikkelingen van de afgelopen maanden inhalen – en dat waren er veel.

Toen de man op retraite vertrok, ergens begin maart, was het coronavirus al in opmars, maar de impact was nog redelijk gering in de Verenigde Staten. Rond die periode waren een dertigtal coronadoden geteld in het land, maar de piek zou pas medio april volgen. Bij zijn terugkeer beheerste één onderwerp de actualiteit: de coronapandemie, en de gevolgen ervan. “Toen ik weg was, heeft zich in ons land een collectief trauma afgespeeld waar ik geen deel van uitmaakte”, vertelt Thorson aan The New York Times.

“Waar was de brexit?”

Nadat hij een blik had geworpen op de internetposts van persoonlijkheden die hij volgt en terugscrolde naar hun posts van de voorbije maanden, kwam hij tot de bevinding dat er maar over één ding gepraat werd: het virus. “Al de rest was van de agenda verdwenen. Niets over de presidentsverkiezingen! Waar zijn de Australische bosbranden naartoe? En de ontwikkelingen rond de brexit?”

Eenmaal Thorson weer bij was met de actualiteit, kwam hij tot een gewichtige conclusie: “De enige consensus in de nieuwsstroom is volgens mij dat zich in de laatste drie maanden één van de belangrijkste gebeurtenissen uit de moderne geschiedenis afgespeeld heeft.”

