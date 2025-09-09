Bruid trouwt in diep uitgesneden jurk, maar iedereen heeft het over één ding: “Vreselijk!” (video)

Een bruid heeft ongewild voor commotie gezorgd met haar trouwjurk. Of meer bepaald met haar boezem. “Lieve hemel, wie heeft jou in die jurk geholpen?!”, klinkt het in de reacties.

Valeriia stapte onlangs in het huwelijksbootje. Ze kocht een pracht van een jurk en poseerde er zo fier als een gieter mee. Maar toen ze een video deelde waarop ze haar bruidskleed toont, spraken haar volgers maar over één ding. Haar boezem was immers opvallend minder gebruind dan de rest van haar lichaam en door haar diepe decolleté valt dat extra hard op.

Verontwaardiging

De beelden werden massaal bekeken en zorgen voor een stortvloed aan reacties. “Ik zie niets anders dan die tan lines, sorry!”, “Bruidsmeisjes, fail! Meiden, heeft niemand van jullie iets gezegd over die lijnen?!”, “Lieve hemel, wie heeft jou in die jurk geholpen?! Je borst past er niet in en die tan lines zijn vreselijk!”, en “Je bent veel te mooi om er zo uit te zien op je trouwdag. Alles was perfect behalve je boezem”, lezen we in de reacties.

Steun

Anderen zien er dan weer helemaal geen graten in. “Het is misschien wat laag uitgesneden, maar hou toch op over die tan lines…”, “Die reacties zijn echt niet oké”, en “Jij bent prachtig. En straalt! Heel veel geluk met jullie huwelijk!”, klinkt het ook.

Foto: TikTok