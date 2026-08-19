Gênant detail op jurk van bruidsmeisje zorgt voor verbazing: “Hoe kun je dit niet opmerken?!” (foto)

Een foto van een bruidsmeisje zorgt voor heel wat verontwaardiging. “Dit is misschien wel de slechtste jurk ooit”, klinkt het onder meer in de reacties.

De bewuste foto werd gedeeld op Reddit. De bruid en bruidegom hadden aan de gasten gevraagd om zich kleurrijk te kleden. Zo zien we op een foto enkele vriendinnen in jurken met zalmroze, bordeauxrode, gouden en oranje tinten.

Rode vlek

Om zich te onderscheiden van de rest, wilde het bruidsmeisje alle kleuren samenbrengen op een witte stof. Maar vooral de erg ongelukkige plaatsing van een opvallende bloemenprint trok de aandacht: pal ter hoogte van haar kruis. Door de felle rode kleur en de abstracte vorm leek de print helaas verdacht veel op een enorme menstruatievlek aan de voorkant van haar jurk.

Verontwaardiging

Op Reddit doet het tafereel heel wat wenkbrauwen fronsen. “Die arme vrouw gaat later naar haar trouwfoto’s kijken en zich diep schamen”, “Hebben ze dit dan niet gezien voordat de jurk werd gekocht of toen ze hem voor het eerst paste? Hoe kun je dit níét opmerken?!”, “Dit is misschien wel de slechtste jurk ooit”, “Waarom zouden ze die gigantische rode bloem, die eruitziet als een bloedvlek, precies DÁÁR zetten? Kon die echt niet wat hoger?”, en “Ik durf te wedden dat heel wat mensen die dag twee keer hebben moeten kijken!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Shutterstock