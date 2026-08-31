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Ferrari trekt extra aandacht met gepersonaliseerde nummerplaat: “Hilarisch!” (foto)

Den B.
Door Den B.
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Geen idee of hij Duitsland wel binnen mag…

Als je rond de €250.000 hebt neergeteld voor een Ferrari F12berlinetta, is €1.000 maar een kleintje. Zoveel kost het in ons land immers nog steeds om met een gepersonaliseerde nummerplaat rond te rijden. De eigenaar van onderstaande bolide koos ervoor om ‘POLIZEI’ op zijn nummerplaat te zetten. Extra opvallend dus.

Ein, zwei, Polizei

Een foto van de bewuste sportwagen werd gedeeld in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. “Had er dan ‘Ein, zwei, Polizei’ van gemaakt!”, knipoogt iemand. “Hilarisch!”, lacht een andere volger. “Waarom zet hij zo’n nummerplaat op zijn auto?”, vraagt een laatste persoon zich af.

Foto: Facebook

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