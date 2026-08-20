Camper gaat viraal door wel héél toepasselijke nummerplaat: “Geweldig!” (foto)

Kijk, zo kan het ook…

Een foto van een mobilhome krijgt heel wat bekijks door zijn gepersonaliseerde nummerplaat. Het gaat om een luxecamper van Niesmann+Bischoff. Nu, voor luxecampers van dat merk kunnen de prijzen richting 200.000 euro en meer gaan. Dan zal 1.000 euro voor een gepersonaliseerde nummerplaat er wellicht ook nog wel bij kunnen. Met een camper ga je normaal gezien op vakantie, of zoals ze in Vlaanderen ook weleens zeggen: ‘OPVERLOF’. En dat is precies wat er op de nummerplaat te lezen valt.

Origineel

Behoorlijk origineel, en dat vinden ook de leden van de Facebookgroep waarin foto’s van opvallende gepersonaliseerde nummerplaten gedeeld worden. “Goed verzonnen! De volgende is ‘met pensioen’”, “Origineel”, “Eindelijk eentje die een betekenis heeft”, “Mooie camper!”, “Geweldig!”, en “Om hem dan tien maanden per jaar in een hangar te zetten”, wordt er gereageerd.

Foto: Facebook