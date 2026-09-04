Influencer laat per ongeluk intiem detail zien: “Sommige dingen hou je beter voor jezelf” (video)

Een Britse influencer beleefde een oepsmomentje in een video. De beelden lokken heel wat verdeelde reacties uit. “Het is zo vreemd dat je dit aan de hele wereld laat zien”, klinkt het onder meer.

Iza Szyszko postte onlangs op TikTok een video waarin ze geniet van een boottochtje tijdens haar vakantie op Ibiza. De 30-jarige pilatesinstructrice merkte achteraf dat een stukje van haar maandverband zichtbaar was. “Wanneer je denkt dat je een leuke video op de boot aan het maken bent, maar je maandverband de hele tijd zichtbaar blijkt te zijn”, schrijft ze bij de video.

Privé houden

De beelden werden inmiddels al bijna twee miljoen keer bekeken en lokten heel wat gemengde reacties uit. “Het is zo vreemd dat je dit aan de hele wereld laat zien”, “Vroeger hadden we nog geheimen en fatsoen…” en “Sommige dingen hou je beter voor jezelf”, luidt het bij de critici.

Niets om je voor te schamen

Anderen begrijpen de commotie niet en nemen het voor haar op. “Bah, waarom zijn deze reacties zo vreemd?! Menstruatie is normaal. Maandverband is normaal. De mensen in de reacties daarentegen…”, “Het patriarchaat heeft ervoor gezorgd dat we ons schamen voor onze menstruatie en maandverband. Genoeg…”, “Ik had het niet door tot ik het onderschrift las” en “Je hoeft je nergens voor te schamen, je ziet er geweldig uit!”, lezen we ook in de reacties.

Foto: TikTok