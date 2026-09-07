BMW met dubbelzinnige nummerplaat zorgt voor hilariteit (foto)

Dat had je natuurlijk wel kunnen zien aankomen…

Een gepersonaliseerde nummerplaat op je wagen hangen: het wordt steeds populairder. Niet vanzelfsprekend, want het kost met €1.000 toch een stevig centje. En dan mag je hopen dat je zelfgekozen nummerplaat geen onverwachte dubbelzinnigheden inhoudt. Beste voorbeeld? De eigenaar van een BMW X5 met ‘JO-NKO’ op zijn of haar nummerplaat.

Speekseltest

We moeten jullie wellicht niet vertellen dat ‘jonko’ Nederlandse straattaal is voor een joint. Dan mag het niet verbazen dat de nummerplaat op sociale media voor heel wat hilariteit zorgt, ook al verwijst ze wellicht naar iemand die Jo heet en nko-arts is. “In Holland 100% speekseltest: die moet niet naar de shop rijden”, “Dat is Jo, de neus-keel-oorarts”, “Voor de honderdste keer tegengehouden. En ja, waarom?”, “Hahaha, hilarisch!” en “Dat is letterlijk de chicste nummerplaat ooit”, wordt er gelachen in de reacties.

Foto: Facebook