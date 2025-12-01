Vrouw met ‘grootste boezem van Finland’ omarmt behaloze trend (foto’s)

Een Finse vrouw die ooit spijt had van haar borstvergroting, omarmt haar boezem nu volledig en deelt dat maar al te graag met haar volgers.

Sonja Lahtinen wilde al van in haar tienerjaren een grotere boezem en onderging op haar achttiende haar eerste borstvergroting. Inmiddels heeft de Finse vrouw bijna 40.000 euro aan haar borsten uitgegeven. Momenteel heeft ze een N-cup, waarmee ze beschouwd wordt als de vrouw met de ‘grootste boezem van Finland’.

Minder comfortabel slapen

Hoewel ze blij is met de omvang van haar boezem, heeft ze in het verleden soms spijt gehad van haar borstvergroting. “Ik kan niet meer comfortabel op mijn buik slapen en het is moeilijk om kleren te vinden die goed passen zonder aanpassingen”, verduidelijkt ze in Daily Star.

Trots op boezem

Toch primeren de voordelen voor haar, in die mate zelfs dat ze haar enorme boezem graag in de kijker zet, bijvoorbeeld door mee te gaan in de behaloze trend. Op Instagram deelt ze regelmatig foto’s waarop ze zonder beha onder haar kleding poseert. De reacties daarop zijn overwegend positief. “Je ziet er absoluut fantastisch uit”, “Lente of winter, Sonja straalt altijd” en “Die outfit staat je ongelooflijk goed”, zijn slechts enkele van de vele lovende reacties.

