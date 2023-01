Een Britse man weet geen blijf met zijn verdriet nadat hij zijn vrouw verloor. Ze werd thuis ziek, maar alle hulp kwam te laat. De man claimt dat zijn vrouw nog in leven zou zijn als de hulpdiensten sneller gereageerd hadden. Het duurde namelijk 16 uur eer er een ziekenwagen voor hun deur stond.

De 54-jarige Teresa Simpson leed aan diabetes en aan een spierziekte. Op een gegeven moment voelde zich ernstig ziek, waarop haar man, Matthew Simpson, onmiddellijk de hulpdiensten belde. Maar er daagde pas een ziekenwagen op na een tweede telefoontje van Matthew. 16 uur later. Teresa was volgens Matthew op dat moment al levenloos. Ze stierf uiteindelijk aan een hartaanval en een gebrek aan zuurstof.

Matthew is boos op de Yorkshire Ambulance Service en is ervan overtuigd dat zijn vrouw nog in leven zou zijn als de hulp sneller was gekomen. «Ze was mijn beste vriend, mijn soul mate», zegt hij aan Sky News. «Ze zat in een rolstoel, ja, maar ze klaagde nooit over haar ziekte.»

Matthew en Teresa zouden dit jaar hun 25ste huwelijksverjaardag vieren.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/erg-vrouw-sterft-nadat-ze-16-uur-op-ziekenwagen-moet-wachten