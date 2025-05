Vrouw komt thuis van school en ontdekt GÊNANT detail aan outfit: “Ik kan wel huilen!” (video)

Een Britse mama beleefde een gênant moment toen ze haar kinderen naar school bracht. Ze deelde haar flater op TikTok. “Heeft niemand dan iets gezegd?!”, klinkt het verbaasd in de reacties.

Gemma bracht onlangs zoals gewoonlijk haar kinderen naar school. Alles verliep normaal, tot ze thuiskwam en een blik in de spiegel wierp. Daar merkte ze dat haar bodysuit los was gekomen en dus zowel voor- als achteraan uit haar broek hing. Gemma filmde zichzelf vlak na de ontdekking. “Ik ben net thuisgekomen, naar boven gelopen en ving een glimp van mezelf op in de spiegel. Wil je weten wat ik te zien kreeg? Ik kan wel huilen!”, zucht ze.

Hilariteit

Het filmpje werd al bijna 500.000 keer bekeken op TikTok, waar kijkers massaal in een deuk liggen. “Dat had ik echt niet verwacht! Ik heb zó hard gelachen, ik zou me doodschamen”, “Je hebt geen andere keuze dan van school te veranderen”, “Heeft niemand dan iets gezegd?!”, “Ik zou niet meer terug durven gaan”, en “Ik heb net hetzelfde meegemaakt, maar dan in een nachtclub”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok