KARMA. Moordenaar sterft na vrijlating in auto-ongeval

Een Britse moordenaar is kort na zijn vrijlating omgekomen bij een auto-ongeval. De man was veroordeeld voor de moord op een man met een beperking in 2007.

De 32-jarie Stephen Bonallie werd in 2007 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar, maar kwam in 2021 vrij wegens goed gedrag. Hij kreeg de straf nadat hij en drie anderen Brent Martin hadden vermoord. Diegene die hem het eerste bewusteloos zou slagen, kreeg vijf Britse pond. Nadat ze Brent in elkaar hadden gestampt, lieten ze hem voor dood achter. Op het moment van de feiten was Bonallie 17 jaar oud.

Maar Bonallie heeft niet lang kunnen genieten van zijn vrijheid. Op 31 december crashte hij tegen een boom. Hij stierf ter plaatse.

Sterkte

«God works in mysterious ways», klinkt het bij de familie van Brent Martin. «Ik was eerst boos dat hij hij vrij kwam», zegt de zus van Martin, Danielle Flynn. «Ik voelde zo veel verschillende emoties toen ik hoorde dat hij om het leven was gekomen: blij, verdrietig, in shock… Maar ik ben een mens en ik weet hoe het voelt om een broer te verliezen en mijn moeder weet hoe het voelt om een zoon te verliezen, dus we wensen de familie van Bonallie veel sterkte.»

