Vrouw door baas op vingers getikt wegens outfit: “Alleen gepast voor op vakantie” (video)

Een Britse vrouw werd onlangs op het matje geroepen omwille van haar outfit, die volgens haar baas ongepast was voor op de werkvloer. De meningen daarover zijn verdeeld.

Lauren Rita, een salesmanager uit Londen, verscheen op haar werk in een witte short en een zwart topje. Haar baas keurde de outfit af, waarop Lauren de kwestie aankaartte op TikTok. “Vinden jullie dat ze gelijk heeft?”, vraagt ze haar volgers.

Knielengte

Het filmpje werd al bijna 300.000 keer bekeken en lokte heel wat – gemengde – reacties uit. “Shorts zijn ongepast op het werk, tenzij je postbode bent”, “Alles korter dan knielengte hoort niet op kantoor”, en “Alleen gepast voor op vakantie”, klinkt het in het kritische kamp. Anderen zien er dan weer helemaal geen graten in. “Ik snap het niet, de lengte is super gepast en het ziet er heel netjes uit! Dit is volgens mij een prima werkoutfit!”, “Dit is helemaal niet ongepast! Wat hebben zoveel mensen hiertegen?”, en “Deze zijn oké, ze zijn lang genoeg. Naar mijn mening hoeft het echt niet tot onder de knie. In welke tijd leven we? In 1900?”, lezen we in de reacties.

Foto: TikTok