Schokkende beelden uit Italië. Een tijger viel er zijn trainer aan tijdens een circusact. De man werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De 31-jarige Ivan Orfei concentreerde zich op het moment van de aanval op een tijger die op een grote metalen ring zat. Op de beelden is te zien hoe een andere tijger hem plots langs achter bij zijn benen grijpt, daarna op zijn rug springt en in Ivans nek bijt. Een assistent slaagt er gelukkig net op tijd in om het dier met een tafel te verjagen.

OPGELET! Schokkende beelden:

Facebook 100080915627680-718708533311740

Ivan werd onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis. Hij bleek ernstig verwond te zijn aan zijn nek en been. Desondanks blijkt de man over een goede engelbewaarder te beschikken, want hij verkeerde niet in levensgevaar. Er loopt een onderzoek naar het incident.

Lees ook

Gedaan met een leeuw in een kooi: zoogdieren krijgen verplicht grotere verblijven in Vlaamse dierentuinen



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/wtf-tijger-valt-trainer-aan-tijdens-circusact-video