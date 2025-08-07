Dochter van Sylvester Stallone deelt zomerse outfit: “Prachtige jurk!” (foto’s)

Sistine Stallone weet haar fans te verbazen.

De 27-jarige dochter van acteur Sylvester Stallone doet het bijzonder goed op Instagram. Ze heeft namelijk maar liefst 1.6 miljoen volgers op het populaire sociale netwerk. En dus deelt ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat is ook nu weer het geval. Zo pakt Sistine uit met twee leuke foto’s. “Me again”, voegt ze zelf eerder beknopt toe. Haar fans hebben echter heel wat meer te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Prachtige jurk!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Prachtige jurk”, klinkt het. “Heel knap”, gaat het verder. “De beste”, besluit een laatste volger nog vol overtuiging. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om de tweede foto te zien.