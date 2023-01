Dit zijn de grootste afknappers op datingapps!

De datingapp ‘Match’ heeft de grootste afknappers op datingplatformen onthuld. De experten achter de applicatie gaven in één adem ook de emoji’s mee die absoluut “niet meer aanvaard worden” in 2023.

De grootste afknappers op datingapps in 2023 zijn bekend. Althans, dat is toch wat de app ‘Match’ beweert. Volgens statistieken heeft 13% van hun leden als meest prioritaire voornemen een nieuwe partner vinden. Dat dat dezer dagen eerder moeilijk gaat dan makkelijk, dat bewijzen andere cijfers. Nog nooit waren er zoveel singles. Of dat dat ligt aan afknappers op datingplatformen, dat is misschien een brug te ver.

Emoji

Wat niet wil zeggen dat ze geen gegronde redenen kunnen zijn om toch maar even “nee” te zeggen tegen de liefde. Seksuele dubbelzinnigheden in chatgesprekken zijn volgens 39% van de ondervraagden een doorn in het oog. Ook grammaticale fouten (32%) vallen niet in goede aarde. Kleffe zinnen (29%) en heel traag antwoorden (23%), die zaken ontwijk je ook maar beter als je indruk wil maken. Wat dan wel gewild is? Humor (37%) is belangrijk of een gemeende vraag over de persoon aan de andere kant (25%). Die verhogen je kans om op date te gaan. Niet onbelangrijk trouwens: 23% geeft aan dat een overdaad aan emoji’s ook schaadt. Zeker als het gaat om de aubergine, het mannetje met de uitgestoken tong of een rood duiveltje. Je bent gewaarschuwd!

Foto: Unsplash