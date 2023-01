Op geestige beelden is te zien hoe de getuige van een bruidegom commentaar geeft op één van de bruidsmeisjes, maar dat veel te luid doet. «Haha, dit is hilarisch!», wordt er gelachen in de reacties.

Het gênante tafereel speelde zich onlangs af in de Verenigde Staten. Op de video zien we hoe één van de bruidsmeisjes voorbijwandelt. Eén van de mannelijke getuigen is duidelijk gefascineerd door haar en zegt tegen de bruidegom en de andere getuigen: «Zoom daar mee eens op in». «Sttttt», reageert de bruidegom. «Was dat te luid?», vraagt de getuige. «Ja, ben je dom, gast?», antwoordt de bruidegom. «Ik kan niets horen door de muziek», legt de getuige uit. «Ik heb een microfoon opgeprikt», maakt de bruidegom duidelijk. Daarop ziet de getuige zijn ‘blunder’ in en begint hij te lachen. «Je bent een idioot», besluit de bruidegom.

Hilariteit

De beelden werden al bijna 12 miljoen keer bekeken op TikTok. Daar wordt er heel wat afgelachen met het potsierlijke moment. «Haha, dit is hilarisch! De manier waarop de andere mannen naar hem kijken, het moet echt héél luid geweest zijn», «Hij is zonder twijfel de single vriend», «Als cameraman op huwelijken kan ik jullie zeggen dat we VEEL horen», en «De bruidegom vond het in eerste instantie grappig, maar besefte dan dat hij een microfoon had en maakte zich boos zodat hij achteraf niet onder zijn voeten zou krijgen van zijn vrouw», lezen we onder meer in de reacties.

Lees ook

Trouwfeest loopt helemaal fout wanneer bruidegom video projecteert van overspel kersverse vrouw (video)

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/getuige-geeft-opmerking-over-borsten-van-bruidsmeisje-maar-vergeet-dat-microfoon-aanstaat-video