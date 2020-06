Heel wat mensen hebben, omwille van de coronacrisis, geen zin om op vakantie te gaan. De luchthaven Songshang Airport in Taipei, de hoofdstad van Taiwan, heeft daar iets op gevonden, want ze bieden nepvakanties aan waarbij je doet alsof je met het vliegtuig op reis gaat. Illustrator en cartoonist Eva Mouton geeft bovendien ook handige tips om thuis een vakantiegevoel te creëren.

De grenzen binnen de Europese Unie zijn weer open en dus mogen we opnieuw op reis gaan. De kans op een besmetting met het coronavirus blijft natuurlijk reëel waardoor er heel wat mensen zijn die liever niet op vakantie willen. De luchthaven Songshang Airport in Taipei, de hoofdstad van Taiwan, organiseert daarom nepvakanties.

Vliegtuig in en uit

De vlieghaven biedt een tour aan waarbij je doet alsof je het vliegtuig gaat nemen zonder echt ergens naartoe te vliegen. Je krijgt eerst een rondleiding in het gebouw, daarna moet je je ook inchecken en tot slot stap je het toestel in maar even later moet je gewoon weer uitstappen. Op die manier krijg je toch een beetje die vakantiesfeer mee en heb je het gevoel dat je bent weggeweest.

Op vakantie in eigen huis

Taiwan is helaas een beetje ver, maar illustrator en cartoonist Eva Mouton geeft je met haar tekeningen ook heel wat tips. Ze maakte een driedelige cartoonreeks over hoe je ook thuis dat reisgevoel kan oproepen. De eerste aflevering gaat over de heenreis waarbij je je koffers moet inpakken, je moet wachten in de vertrekhal van ‘de luchthaven’ en daarna kan je plaatsnemen in ‘het vliegtuig’.

De tweede aflevering gaat over je thuisreis in Rome. Leg je matras in de berging en hang er een poster van Italië op, ga de buurt verkennen door buiten een beetje verloren rond te lopen, neem selfies voor elk monument dat je tegenkomt en maak een ontbijtbuffet.

De derde aflevering zoomt in op, je raadt het nooit, de terugreis. De ingrediënten van die beleving zijn: veel te vroeg opstaan, je koffer niet dicht krijgen, te veel koffie drinken en als je thuis komt besluiten dat je nooit meer op reis wil gaan. Geweldig, toch?!

Het bericht Dit is hoe je een vakantiegevoel krijgt door niet op reis te gaan verscheen eerst op Metro.