Ook in andere landen is ‘First Dates’ een graag bekeken programma. Zo ook in Spanje.

Toch is er ginds nu aardig wat ophef over de tatoeages van één van de deelnemers. Zo merkten kijkers op dat er op de hand van ene 44-jarige Sergio ‘KKK’ te lezen stond (wat verwijst naar Ku Klux Klan, red.).

Dat was nog niet alles! Zo stond op zijn bovenarm ’88’, of dus twee keer het cijfer 8 te bespeuren. De letter ‘h’ is de achtste letter van ons alfabet en ’88’ kan dus zo verwijzen naar HH, wat verwijst naar ‘Heil Hitler’ of ‘Heinrich Himmler’… Kijk maar:

All Mossos are Bastard

KKK

88

Quien quiere cenar con Bill Ricco? #FirstDates pic.twitter.com/BQcq0wvZwU — el vadiniense (@ElVadiniense) June 17, 2020

Como ya es tradición en la televisión de España, en @firstdates_tv hoy nos han traido un NAZI con tatuajes como 88 o KKK. #firstdates #Blacklivesmatter pic.twitter.com/PoZ5JdCU7b — Branca Studio (@brancastudio) June 17, 2020

Foto: still – Bron: dagelijksnederland.nl