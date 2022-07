Deze sekspoppen zijn ware influencers op Instagram: “Ze krijgen zelfs privéberichtjes!” (foto’s)

Een nieuwe soort ‘influencer’ lijkt ‘geboren’…

Dat populaire mensen op Instagram anderen weten te beïnvloeden of te inspireren, is al lang geen nieuws meer. Maar dat ook bijvoorbeeld ‘Celestina’, ‘Tasha Marie’ en ‘Alita’ duizenden volgers weten te verzamelen door foto’s uit hun ‘dagelijkse leven’ te delen? Da’s toch vrij bijzonder. Zeker wanneer je weet dat laatstgenoemden geen echte mensen, maar sekspoppen zijn.

“Ze krijgen zelfs privéberichtjes!”

Uit praktische overweging geeft Tony Foxx, de eigenaar én het vriendje van Tasha Marie, een woordje uitleg aan de New York Post. “Ze is zo vriendelijk en spontaan”, aldus de man. “Ze krijgt zelfs privéberichtjes van volgers die vinden dat ze een ware inspiratie is óf die zeggen dat ze haar een heel lief persoon vinden”, gaat Tony verder. “Ze laat zich niet kennen door het feit dat ze ‘geen echte vrouw is’. Ze leeft haar leven ten volle… Ze leeft als een echte vrouw en is zelfs bevriend geraakt met sommigen van haar volgers, die trouwens hoofdzakelijk vrouwelijk zijn”, besluit de man. Tasha Marie doet het trouwens ook financieel niet slecht, aangezien ze al enkele deals met merken heeft weten te versieren… Straf!

Foto: Instagram @tasha_marie_86 / @life_of_alita – Bron: New York Post