Lerares gaat voor pikantere job nadat ze haar borstvergroting niet meer kon verbergen voor haar studenten (foto’s)

Lexi Luna werkte zes jaar lang in de pornoindustrie, maar was voordien een begenadigd leerkracht in de lagere school. En dat had ze geweten, want de leerlingen daar konden met hun ogen geen blijf door haar massieve cupmaat nadat ze een borstvergroting liet uitvoeren.

Een leerkracht die kiest voor een iets pikantere carrière is op zich niet nieuw, maar de reden waarom ze die stap heeft gezet is wel opmerkelijk. Toen Lexi Luna naar DD-maat ging, konden haar leerlingen zich moeilijk concentreren. Tegenwoordig maakt Luna het mooie weer op – hoe kan het ook anders? – OnlyFans, waar ze erotische foto’s en filmpjes publiceert.

Podcast

Tijdens een podcast met pornoster Lisa Ann deed ze haar boekje open hoe haar carrière in de seksindustrie begon. Het was haar borstvergroting die haar ertoe dwong om afscheid te nemen van haar job als leerkracht. “Vandaag denk ik nog altijd dat ik die jongens getekend heb voor het leven, want ik probeerde mijn borsten te verbergen met te grote shirts. Niet dat dat hielp. Dus maakte ik de overstap en de rest is geschiedenis”, aldus Luna.

Foto: Instagram