Dame toont wat ze met haar stevige boezem kan: “Een tafel?!” (video)

Dat het op TikTok wel vaker bizarre trends regent, wisten we al.

Zo pakte eerder deze dame al uit met wat ze zoal kan ‘vasthouden’ met haar borsten. Behoorlijk indrukwekkend, maar onderstaande vrouw doet er nog een meer dan stevig schepje bovenop. Een nieuwe trend lijkt geboren…

“Een tafel?!”

Op de TikTok-pagina van gebruiker ‘keyonat03’ zien we een video van de bewuste dame die zowaar een tafel weet ‘op te tillen’ met haar boezem. “Een tafel?!”, klinkt het vol verbazing. “Dit zouden mijn borsten nooit kunnen”, gaat het verder. “Dit moet toch fake zijn?”, besluit een kijker op Reddit nog. Maar de vrouw in kwestie pakt nu ook uit met bewijs dat ze geen tape of andere constructies gebruikt. Dat zie je in het tweede filmpje.