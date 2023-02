WTF. Amerikaan mag dronken rijden om te ontsnappen aan woedende vrouw en minnares

Dronken achter het stuur kruipen is in de Verenigde Staten niet altijd strafbaar. Toch niet wanneer de bestuurder in kwestie achternagezeten wordt door twee boze vrouwen. Dat heeft een rechtbank in Californië geoordeeld. Rijden onder invloed om te kunnen ontsnappen aan een fysiek gevaar wordt toegestaan door de wet.

Een 60-jarige man had aan de jury uitgelegd dat hij in zijn wagen gesprongen was om te kunnen ontsnappen aan de woede van zijn vrouw, die hem zojuist betrapt had in de armen van zijn minnares. Die laatste was eveneens kwaad omdat ze door de man bedrogen was.

Noodzakelijk

De man pleitte dat hij wel degelijk onder invloed van alcohol was, maar dat de vlucht met zijn auto noodzakelijk was om aan een echt fysiek gevaar te ontsnappen, hetgeen toegestaan is in de wet.

De jury van de rechtbank in Ukiah in Californië deelde het standpunt van de man en sprak hem vrij.

