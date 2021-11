Dame op Oktoberfest doet straf trucje met wijnfles, maar let vooral op de reactie van een andere vrouw… (video)

Op het Oktoberfest in Duitsland valt altijd wel iets te beleven. Dat was ook dit jaar niet anders, met in de hoofdrol een dame en haar fles wijn.

In een TikTok-video zien we een dame die zich leuk verkleed heeft zoals dat hoort op het Oktoberfest, je weet wel, dat jaarlijkse volksfeest in München waar er geen druppel alcohol gespaard wordt.

Fles in decolleté

De dame steekt een fles wijn in haar decolleté, buigt zich achterover en laat de wijn in haar mond vloeien. Een andere vrouw op de achtergrond is duidelijk onder de indruk van haar talent en staart secondenlang met een verbaasde blik naar de acrobate.

Bewondering

De video werd inmiddels al meer dan 4 miljoen keer bekeken. Haar volgers liggen in een deuk, al steken ze hun bewondering voor de vrouw haar kunstje niet onder stoelen of banken. “Wow, ik zou omgevallen zijn”, “Wat een talent”, en “De blik van die vrouw op de achtergrond… Onbetaalbaar!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: TikTok / @amurray6606