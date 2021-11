BIZAR. Vrouw slikt 23 pillen gemaakt van kaka om darmproblemen te verhelpen

Een vrouw heeft op Twitter uitgeweid over haar experimentele behandeling met pillen gemaakt van iemand anders zijn kaka. Ze worstelt tenslotte al jaren met het prikkelbaredarmsyndroom en hoopte om via de pillen van de droldonor opnieuw een gezonde darmflora te verkrijgen.

«Ik heb kaka gegeten!», zo start een vrouw genaamd Aella haar getuigenis op Twitter over de experimentele behandeling die ze onderging bij Diana Fleischman, evolutionair psycholoog en professor van de University of New Mexico. De theorie achter de kakatransplantatie is dat de ‘goede darmbacteriën’ van de droldonor de slechte darmbacteriën van de patiënt zal doen verdwijnen.

Aella legt uit: «Ik at 23 pillen gemaakt van kaka van een donor met stalen darmen (die zo vriendelijk was om zijn kaka in een blender te steken). Ik had geen last van negatieve effecten of misselijkheid. Dit was een do-it-yourself-transplantatie van fecaliën die me hopelijk zullen helpen met mijn aanhoudende darmproblemen.»

PDS, acne, angst en energie

Aella had verschillende redenen om kakapillen te willen slikken. Ze is benieuwd of het een impact zal hebben op haar prikkelbaredarmsyndroom, maar daarnaast hoopt ze ook dat de pillen zullen helpen met haar angstprobleem: «Ik krijg soms last van ‘fysieke’ angst – plotse angstgevoelens zonder aanleiding waarvan ik vermoed dat ze een verband hebben met mijn darmen (ik voel me bijvoorbeeld vaak paniekerig na het drinken van kombucha).»

Bovendien hoopt ze dat de gepureerde uitwerpselen ook helpen met haar hormonale acne en haar energiepeil: «Ik voel me vaak uitgeput en het voelt alsof mijn gedachten bewolkt zijn. Mijn donor daarentegen kan helder denken, en heeft veel energie, geen acne en geen angst. Dus misschien heeft dat allemaal te maken met de darmen?»

Behandeling nog niet goedgekeurd

De Food and Drug Administration van de Verenigde Staten heeft de FMT-behandeling (Fecalische Microbiotische Transplantatie) nog niet goedgekeurd, maar laat wel toe dat ze toegepast wordt in uitzonderlijke gevallen waarbij de patiënt niet reageert op de gebruikelijke behandelingen.

Onderzoek naar dit soort transplantaties is nog niet vergevorderd. Wel toonden sommige onderzoeken al aan dat er een verband is tussen mentaal welzijn en de darmflora. Zo zouden mensen met darmproblemen vaker last hebben van winderigheid en toonde Vlaams onderzoek aan dat er bepaalde darmbacteriën ontbreken bij mensen met depressie.

