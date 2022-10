Dame gaat in ‘gewaagde Teletubbies-outfit’ naar halloweenfeestje op het werk: “OMG!” (video)

Aan inspiratie voor halloweenoutfits is er dezer dagen geen gebrek op sociale media.

Zo wist de ‘meest sexy vrouw ter wereld’ al te verbazen met haar kledijkeuze. En ook deze pikante halloweenoutfit doet meer dan aardig de ronde op TikTok. Onderstaande dame koos er dan weer voor om op behoorlijk ‘bizarre’ wijze naar een halloweenfeestje op het werk te gaan.

“OMG!”

“Wanneer er een halloweenfeestje op je werk is, maar je collega’s niet weten hoe ‘extra’ je bent”, plaatst ene ‘freakbutchic1’ bij haar filmpje. Daarop zien we de dame eerst poseren in een wel behoorlijk ‘gewaagde Teletubbies-outfit’. “Uiteindelijk stond ik (tijdens het feestje, red.) op het podium voor een groep belangrijke influencers en ‘Love Island’-deelnemers”, lezen we verder nog in de video. “OMG”, reageert een kijker. “Iconisch”, gaat het verder. “Schitterend”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan!

Foto: still TikTok – Bron: Daily Star