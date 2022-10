WTF. Kinderbegeleidsters riskeren gevangenisstraf nadat ze kinderen laten schrikken met ‘Scream’-maskers (video)

Halloween is de perfecte gelegenheid om mensen eens goed te laten schrikken. Voorzien van een eng horrormasker kun je iemand de stuipen op het lijf jagen, maar denk daarbij best eens na of je slachtoffers er wel de juiste leeftijd voor hebben. Een schijnbaar onschuldig grapje kan je namelijk je job of zelfs een gevangenisstraf kosten, zo weten vijf personeelsleden van een crèche uit de Amerikaanse staat Mississippi maar al te goed.

De vijf vrouwen dachten dat het leuk zou zijn om de peuters in het kinderdagverblijf Lil’ Blessings een beetje te laten schrikken, en hadden daarvoor het bekende masker uit de ‘Scream’-franchise opgezet. Op beelden is te zien hoe ze de kinderen, die nietsvermoedend aan tafel zitten te genieten van hun lunch, een voor een benaderen en er dan hard tegen schreeuwen. Als extra shockeffect schudden ze ook aan hun stoeltjes.

This day care should lose its license and the workers arrested for child abuse. pic.twitter.com/PV2NMoLG0E — Anthony 🎃👻🪦🦇 (@Antman0704) October 6, 2022

Intussen klinkt op de achtergrond het gehuil van de bange peutertjes. De kinderen blijven compleet in shock op hun stoel zitten, en sommigen houden hun handen op hun oren. Op een ander filmpje is te zien hoe een van de begeleidsters een van angst krijsend kind achtervolgt, terwijl een andere een peuter op een stoel vraagt of hij «stout is geweest». «Het is je geraden dat je braaf bent», zegt ze tegen het jongetje na er angstaanjagend tegen geschreeuwd te hebben.

Gevangenis

De kinderbegeleidsters lijken het allemaal hilarisch te vinden, en ze deelden de beelden dan ook op sociale media. Daar lokten ze al snel een storm van verontwaardiging uit: mensen riepen op tot het ontslag van de betrokken personeelsleden en een intrekking van de vergunning van de crèche. Tot dat laatste is het niet gekomen, maar de vrouwen zijn wel hun job kwijt en moeten allen voor de rechtbank verschijnen. Vier van hen zijn aangeklaagd voor kindermishandeling en riskeren een zware gevangenisstraf. De andere, die minder actief meedeed maar het wel naliet het misbruik te melden, riskeert een boete of een lichtere gevangenisstraf.

